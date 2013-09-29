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وفد من الاتحاد العام للمرأة يلتقي ممثلي القوى في غزة

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 12:23 - 29 سبتمبر 2013
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التقى وفد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمنسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية القيادي خالد البطش وعدد من ممثلي القوى في غزة.

وجاء اللقاء بهدف وضع القوى في صورة نشاطات اتحاد المرأة الهادف لإنهاء الانقسام, وتوحيد المواقف الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.

ومثل الاتحاد العام للمرأة في هذا اللقاء الدكتورة مريم أبو دقة والدكتورة آمال حمد و منى زقوت.

من جانبه, أكد الشيخ خالد البطش على أهمية دور المرأة في العمل الوطني.

وشدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق المصالحة ورأب الصدع.

وخلص اللقاء إلى تشكيل إطار داعم للمصالحة وإنهاء الانقسام في الضفة الغربية لتنفيذ نشاطات ضاغطة لإنهاء الانقسام.



وفد نسوي يلتقي ممثلي القوى
وفد نسوي يلتقي ممثلي القوى
وفد نسوي يلتقي ممثلي القوى
وفد نسوي يلتقي ممثلي القوى
وفد نسوي يلتقي ممثلي القوى

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