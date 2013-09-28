تركيا : مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية فى ذكرى الانتفاضة

تظاهر مجموعة من المنتمين لجمعية "مظلوم دار" التركية، أمام السفارة الإسرائيلية فى أنقرة اليوم، فى الذكرى الـ15 لاندلاع الانتفاضة الثانية، ومحتجين على عدم السماح للرجال تحت سن الخمسين بدخول المسجد الأقصى.



وتحدث "أوستون بول" نائب رئيس الجمعية أمام المحتجين، منتقدا احتلال الإسرائيليين للمسجد الأقصى قبل عدة أيام، ومنع الرجال تحت سن الخمسين من الصلاة فيه، ووضع العوائق أمام من يرغب فى صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.



وأكد بول، أن انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبتها إسرائيل خلال الأيام الماضية تظهر أنها غير جادة فى مباحثات السلام، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن استخدام العنف ضد الفلسطينيين، وإلى إيقاف خطط بناء مستوطنات جديدة، وأشار بول إلى أن السلام الحقيقى لن يتحقق إلا بعودة الفلسطينيين إلى بلادهم، واستعادتهم كافة ممتلكاتهم.