حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ نغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء: يكون الجو صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.