روحاني: يجب عدم إعطاء شرعية لتهجير شعب بسبب ما فعله النازيون

في اجتماع لما يسمى "AISIA SOCIETY" في نيويورك، الليلة الماضية، وردا على سؤال حول "المحرقة/ الهولوكوست"، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه سبق وأن أوضح موقفه في مقابلة سابقة (مع "س أن أن") بأنه يدين الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية ضد مجموعات كثيرة، وبضمنهم اليهود.

وقال إنه يدين كل الجرائم التي ارتكبت عامة، ويدين قتل الأبرياء سواء كانوا مسيحيين أو يهود أو مسلمين.

وربط روحاني بين المحرقة وبين وضع الشعب الفلسطيني. وقال "إذا ارتكب النازيون جرائم فهذا لا يعني أن الآخرين يجب أن يعانوا. يجب عدم إعطاء شرعية لطرد أبناء شعب من بيوتهم بسبب ما فعله النازيون".

وردا على سؤال حول موقف بلاده في حال توصل الفلسطينيين إلى اتفاء مع إسرائيل، قال روحاني إن مسألة السلام في الشرق الأوسط موجودة على الطاولة منذ سنوات كثيرة، وللأسف لم يتوصلوا إلى حال. وأضاف أنه سيوافق على ما يوافق عليه الشعب الفلسطيني. وقال "إذا وافق متخذو القرار وشعب فلسطين على شيء فسوف نتقبل إرادتهم".

وكان روحاني قد تحدث مدة نصف ساعة في اجتماع نيويورك، بعد أن ألقى خطابه في الجمعية العامة والذي دعا فيه إلى نزع الأسلحة النووية. وطالب إسرائيل بالانضمام إلى ميثاق حظر انتشار الأسلحة النووية.

كما تجنب روحاني استخدام مصطلح "الكيان الصهيوني" أو "الصهاينة"، وذكر اسم "إسرائيل" لوحدة.