السعودية ترسل لمصر مساعدات نفطية بـ400 مليون دولار أكتوبر المقبل

قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة المصرية للبترول، إن السعودية سترسل كميات وقود بقيمة 400 مليون دولار، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية خلال أكتوبر المقبل.



وأضاف الملا فى تصريحات أن "السعودية سترسل الشهر القادم شحنتين سولار ومثلها مازوت، وشحنة من البنزين، يصل وزن شحنة الوقود الواحدة 35 ألف طن، ونحو 45 ألف طن بوتاجاز".



وكانت السعودية قد وافقت فى يوليو الماضى على تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار تشمل مليارى دولار وديعة نقدية بالبنك المركزى ومليارى دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.



وقال الملا، إن "السعودية اتفقت على إرسال المساعدات النفطية التى قررتها من خلال برنامج مساعدات شهرى، بدأ من شهر أغسطس، وينتهى فى شهر ديسمبر".



وتستورد مصر 2 مليون طن سنويا "بوتاجاز" من السعودية.