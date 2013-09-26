وزارة التربية تدرس قرار إلغاء مواد الثانوية العامة الأسبوع المقبل

قال وزير التربية والتعليم العالي برام الله على أبو زهري، إنه 'تم تشكيل لجنة من مجلس التعليم العالي لبحث الاعتراف بشهادة 4000 طالب ممن حصلوا على أقل من 65% في الثانوية العامة في السنوات الماضية والتحقوا في جامعات بالخارج'.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الخميس، 'أن اللجنة التي يترأسها د. يونس عمرو، ستقوم برفع تقرير لمجلس الوزراء حول التعامل مع الحاصلين على أقل من 65% في الثانوية العامة والذين التحقوا بجامعات في الخارج وسبل الاعتراف بشهادة الثانوية لهم'.

وعن حذف مادة الثقافة العلمية للفرع الأدبي، والإدارة والاقتصاد والمالية للفرع العلمي في الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم العالي 'جاء هذا القرار بعد تقارير محلية ودولية من لجان تعمل على تطوير مناهج الثانوية العامة، وتهدف للتقليل من عدد المباحث، خرجت اللجنة بأن هذه المواد لا تضيف للطلبة معلومات وتحمل معلومات مكررة'.

وأضاف: زرت أكبر مدارس محافظة نابلس ووجدت أن من يدرس مادة الإدارة والاقتصاد والمالية هو خريج كلية الزراعة، ما يؤثر على تحصيل الطلبة، حيث بلغت نسبة نجاح الطلبة في المادة العام الماضي 28%.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت إلى مجلس الوزراء نتائج تقرير اللجنة، والتي طلب مجلس الوزراء تشكيلها لبحث إلغاء المادتين، وسيتم النظر في توصيات اللجنة خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.