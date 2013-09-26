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القسام: العلميات الاستشهادية لم تسقط من حساباتنا للرد على أي عدوان

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 15:25 - 26 سبتمبر 2013
تقارير
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أكد الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة، أن العروض العسكرية القسامية هدفها إيصال رسالة للعدو أن المقاومة حاضرة بكل قوة، وسيكون لها كلمة من أجل فلسطين والأقصى.

وقال أبو عبيدة، في تصريحات لصحيفة الرسالة المقربة من حركة حماس، اليوم الخميس، "إن كتائب القسام ستكون في قلب الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، إن وقعت".

وشدد على أن كافة الخيارات لدى كتائب القسام مفتوحة، ولم تسقط العمليات الاستشهادية من حساباتها للرد على أي عدوان.

واستهجن أبو عبيدة التهديدات المصرية لغزة، مؤكداً أن "معركتنا مع الاحتلال، ولن ننشغل بأي معارك جانبية".

وأكد أن كتائب القسام في حالة عمل دائمة للمعركة الكبرى التي ستخوضها ضد الاحتلال الصهيوني.

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