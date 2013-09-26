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« الشعبية » تثمن سعي مصر تخفيف اعباء الحصار عن غزة

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:07 - 26 سبتمبر 2013
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أكد عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، بأن الجبهة "تقدر عاليا حرص جمهورية مصر العربية الشقيقة تخفيف أعباء الحصار على شعبنا في قطاع غزة ومعالجة موضوع معبر رفح لتسهيل الحركة والتنقل للمواطنين بعيداً عن أية حسابات".

وثمن وفد الجبهة الشعبية، الذي التقى السفير المصري ياسر عثمان في رام الله ، "استعداد جمهورية مصر العربية للقيام بكل ما يتطلبه تنفيذ اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وعبرت الجبهة عن حرصها، رفض شتى أشكال التخريب والتحريض التي لاتخدم سوى اعداء الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري .

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