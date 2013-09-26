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وزير تركي يطالب « إسرائيل » برفع القيود عن الفلسطينيين

  • ترجـمة خـاصة - فلسطين اليوم
  • 06:30 - 26 سبتمبر 2013
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قال وزير الخارجية التركي أحمد دوفتولو  بأنه طرأ تقدم ملحوظ في الاتصالات مع "إسرائيل"  ولكنها لا زالت على موقفها بما يتعلق بتطبيع العلاقات.

ففي لقاء صحفي على هامش اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك، دعا الوزير التركي لتحويل أموال التعويضات لأسر شهداء سفينة مرمرة، وإلغاء القيود المفروضة على الفلسطينيين.

وقبل يومين، قال الرئيس التركي عبد الله غول  خلال مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست  بما يتعلق بالمحادثات مع "إسرائيل": المحادثات تمضي قدماً بشكل ايجابي ويمكن القول بأننا في المسار الصحيح لعودة العلاقات بين الدولتين.

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