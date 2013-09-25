السبت والاحد صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية

-قال وزير الشؤون الاجتماعية في رام الله د.كمال الشرافي، بأن الوزارة ستبدأ بصرف المستحقات الاجتماعية دفعة شهر حزيران لعام 2013 يوم السبت المقبل ( 28-9-2013) لمنتفعي قطاع غزة، والأحد ( 29-9-2013) في الضفة الغربية، من خلال البنوك.

وأشار في بيان صحافي، الى أن برنامج التحويلات النقدية يقدم مساعدات منتظمة لأكثر من 105 آلاف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم أكثر من 650 ألف فرداً، بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنوياً.

وأوضح أن هذه الدفعة هي الثالثة عن العام الجاري 2013، وهي تغطي أشهر تموز وآب وأيلول. ودعا المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود، كلٌ في محافظته ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29-9-2013.

وبين الشرافي أن قيمة المساعدات الحالية لشهر ايلول للعام 2013، بلغت نحو 117 مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة، وعددها أكثر من مئة وخمسة آلاف أسرة، منها 57,379 أسرة في قطاع غزة بمبلغ إجمالي 73,260,162 شيكلا، و 48,102 أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي 43,629,600 شيكل، موضحا ان "هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم 2075 أسرة".