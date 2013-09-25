الجهاد تنظم مؤتمرًا شعبيًا في الذكرى الـ 13 لانتفاضة الأقصى شمال غزة غدًا

تعتزم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنظيم مؤتمرٍ شعبي يوم غدٍ الخميس، بمحافظة شمال غزة في الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى المباركة.

وأوضح القيادي بالحركة محمد الحرازين، أن المؤتمر سيبدأ بعد أداء صلاة العصر غدًا، في ساحة مسجد الشهيد أنور عزيز بمخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وأشار إلى أن المؤتمر سيحمل اسم (الطريق إلى القدس)، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن فعاليات أقرتها الحركة للتأكيد على خيار الانتفاضة والمواجهة، وتعزيز وعي الجماهير خاصة الأجيال الناشئة بالعناوين والملفات الوطنية، التي يحاول أعداؤنا باستمرار إشغالنا عنها بمشاكل وأزمات حياتية.

وبيّن الحرازين، أن حركة الجهاد الإسلامي تتبنى العمل في العناوين والملفات الوطنية كركيزة ومنطلق لتحصين القضية الأم التي تتفرع منها، وذلك في سبيل الحفاظ عليها، وإبقائها حيّةً في أفئدة وعقول كل الأجيال، لضمان ديمومة العمل من أجلها.

بدوره، أكد مسؤول إقليم الشمال بحركة الجهاد الإسلامي نضال بدر، استعدادهم لعقد المؤتمر لما لذلك من رسالة تسهم في إيقاظ الهمم، وشحن العزائم، وتحفيز الطاقات، من أجل العمل على تحرير القدس والمسجد الأقصى.

وقال بهذا الصدد:" رسالة المؤتمر بليغة، ويجب أن تصل للعدو قبل الصديق، فنحن نقول من خلاله بأن المقاومة وفي طليعتها حركة الجهاد الإسلامي لن تفرط بالقدس، وستواصل عطاءها وجهدها وجهادها في سبيل تحريرها، وتخليص المسجد الأقصى من أغلاله".

ودعا بدر، جماهير محافظة الشمال للمشاركة بقوة في المؤتمر الذي يجيء بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى، مشيدًا بالفعل الشعبي المساند والمحتضن للمقاومة.