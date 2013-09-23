« واعد »: الأسير أبو سيسي مازال معزولًا

أكدت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين أن قضية الأسير المعزول ضرار أبو سيسي ما زالت عالقة بفعل مراوغة الاحتلال في تنفيذ كافة بنود الاتفاق.



وتنص بنود الاتفاق على إنهاء عزل الأسير أبوسيسي من خلال إقامته في زنزانة أوسع من الحالية مع أربعة أسرى آخرين والعمل على تحسين الظروف المعيشية له داخل الأسر، مضيفة إن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا من قبل الحركة الأسيرة إن لم يتم إنهاء الملف بالكامل.



وعلى صعيد آخر؛ دعت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لتفعيل وسائل وآليات التضامن مع الأسرى في السجون الصهيونية.



وقالت "واعد" في بيانٍ لها وصل مراسلنا نسخة عنه، الاثنين (23-9) بأن مضايقات الاحتلال بحق الأسرى ما زالت متواصلة، وعمليات الاعتداء عليهم باتت في تصاعد وتزايد بفعل عقلية العداء والإجرام من قبل قوات السجون، مبينة أن التفاعل الشعبي في الأيام الأخيرة مع قضية الأسرى شهد انخفاضا ملموسا ما يستدعي وقفة جادة من كافة أطياف العمل الوطني الفلسطيني للنهوض مجددا بهذا الملف الذي يعتبر من أهم الملفات الوطنية.