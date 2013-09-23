لأول المرة.. البرلمان الألماني يضم نائبين من أصول افريقية

يضم مجلس النواب الألماني للمرة الأولى نائبين من أصول افريقية هما الألماني السنغالي الأصل كارامبا ديابي الذي انتخب الأحد على لائحة الاشتراكيين الديموقراطيين، والممثل الألماني السنغالي أيضاً تشارلز ام. هوبر الذي انتخب على لائحة المحافظين (الاتحاد المسيحي الديموقراطي) بزعامة أنغيلا ميركل.

وانتخب كارامبا ديابي (51 عاماً) في هال (شرق) في حين انتخب ام. هوبر (56 عاماً) في دارمشتاد (جنوب غرب).

وأعلن ماركوس شلغيلميلتش المتحدث باسم ديابي لـ"فرانس برس ان هذا الاخير "سعيد جدا"، وروى ان مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي تبلغ بفوزه بواسطة "اتصال هاتفي حوالى الساعة 22,00" (20,00 ت غ). وأضاف "لقد احتفل بذلك على الرغم من الانهاك بعد حملة طويلة".

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، رحب ديابي صباح الاثين بفوزه. وديابي المولود في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 في داكار، وصل في 1985 الى جمهورية المانيا الشرقية الشيوعية سابقا بعد حصوله على منحة لتعلم اللغة الالمانية ودراسة الكيمياء.

وأقام اولا في لايبزيغ ثم انتقل إلى هال في 1986 حيث يقيم منذ ذلك الوقت مع زوجته الالمانية وولديهما.

أما هوبر فكتب على موقعه على فيسبوك بالخط العريض "شكراً لثقتكم". وفي تغريدة على تويتر، قال "اصدقائي الاعزاء، انا في البوندستاغ. لقد فازت اللائحة!!!!". ومرشح حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي ينشر صورة له على صفحته على الفيسبوك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، معروف جيدا لدى الالمان لان هذا الممثل والمنتج ادى دور المفتش هنري جونسون في المسلسل البوليسي "لو رونار" (الثعلب) من 1986 الى 1997.

وتشارلز هوبر الذي ولد في الثالث من كانون الاول/ديسمبر 1956 في ميونيخ (جنوب) هو نجل دبلوماسي سنغالي والمانية بافارية تدعى اولغا هوبر.