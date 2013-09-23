« اسرائيل » تهدد بوقف الافراج عن اسرى ما قبل أوسلو

قال وزير المواصلات عن حزب الليكود يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية له أمس :"لقد تلقينا تذكير بأن المقاوم الفلسطيني لم يختفِ"، موضحاً انه صوّت في الحكومة "الإسرائيلية" سابقاً ضد إطلاق سراح "المخربين"، لأن إطلاق سراحهم يزيد من شهية الفلسطينيين لإطلاق سراح آخرين".



هذا وطالب رئيس حزب "البيت اليهودي" - وزير الإقتصاد نفتالي بينت، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، التوقف عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين رداً على العمليتين اللتين وقعتا يوم أمس في الخليل، واول أمس في قلقيلية.



وأضاف بينت وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر :"إن إطلاق سراح "الإرهابيين الفلسطينيين" مرتبط أصلاً بالتطورات في المفاوضات، وإجابتنا على الإرهاب يجب أن تكون حرب على القتلة".