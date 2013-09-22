اصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين و قوات الاحتلال في القدس والخليل

صيب عدد من الشبان المقدسيين بحالات اختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن عدة آليات للاحتلال وصلت إلى محيط الجامعة وشرعت بإطلاق القنابل الغازية صوب الشبان الذين ردوا بإلقاء الحجارة مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها عدد من الطلبة بحالات اختناق.

وفي الخليل المحتلة اصيب عدد من الشبان بحالات اختناق واعتقل آخران خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة الخليل.

وقال تجمع شباب ضد الاستيطان إن قوات الاحتلال أغلقت منطقة باب الزاوية لتسمح لعشرات المستوطنين باقتحامها لزيارة قبر يدعون أنه لأحد أوليائهم، مبينا بأن الاحتلال أغلق أكثر من 150 محلا تجاريا في المنطقة وشارع السبع مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق واعتقل شابان.