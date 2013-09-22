مقتل 16 مسلحاً من طالبان واعتقال 10 بعمليات أمنية في أفغانستان

قتل 16 مسلحاً من طالبان، واعتقل 10 آخرون، بعمليات مشتركة نفذتها القوات الأفغانية وقوات المساعدة الدولية في أفغانستان (إيساف)، خلال الساعات الـ24 الأخيرة بأقاليم مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان، إن القوات الأفغانية نفّذت مع قوات (إيساف) عدة عمليات تطهير مشتركة بأقاليم بلخ، وقندهار، وزابول، وميدان وردك، ولوغار، وباكتيكا، وباكتيا، وهلمند خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فقتلت 16 مسلّحاً من طالبان، وجرحت اثنين، واعتقلت 10 آخرين.

وأشار البيان إلى أن القوى الأمنية صادرت كميات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والعبوات الناسفة بدائية الصنع وفككت أنواعاً مختلفة من الألغام من دون ذكر لأية خسائر بين صفوف القوى الأمنية.