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الخارجية « الاسرائيلية »: نجاة ثلاثة « إسرائيليين » من عملية نيروبي

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 15:47 - 21 سبتمبر 2013
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ذكرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" إن ثلاثة "إسرائيليين" نجوا من عملية الهجوم المسلح التي وقعت في العاصمة الكينية نيروبي .

وقالت الوزارة في تصريح لها، أن الوزارة لازالت تجري اتصالاتها للتأكد من عدم تعرض أي إسرائيلي للخطر في الهجوم المسلح الذي يعتقد بأن منفذيه هم مسلمون من الصومال.

وقال الصليب الأحمر الكيني ان 22 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون مركزا تجاريا في العاصمة الكينية نيروبي يوم السبت وإن المزيد من الضحايا ما زالوا بداخل المركز التجاري.

وقال عباس جوليد أمين عام الصليب الأحمر الكيني لرويترز "حتى الآن هناك 15 قتيلاً على الأقل. الضحايا عددهم كثير وهذا العدد هو الموجود لدينا خارج" المركز التجاري.

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