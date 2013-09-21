لاعب إيطالي يتسبب في “كسر” أسنان حارس دورتموند

تعرض الحارس الثاني لفريق “بروسيا دورتموند” الألماني، الأسترالي ميتشل لانجيراك إلى كسر في أسنانه بعد فشله في التصدي للركلة الحرة التي نفذها الإيطالي الشاب لورينزو انسيني والتي سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي أثناء مباراته مع فريق بروسيا دورتموند في إطار منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ودخل الحارس صاحب الـ 25 عاما الى ملعب “سان باولو” بعد طرد الحارس الأساسي للفريق الألماني رومان فانديرفيلير لتعمده إيقاف الكرة بيديه من خارج منطقة الجزاء.

وحاول الحارس الشاب التصدي لتسديدة انسيني القوية لكنه فشل في ذلك ليرتطم وجهه بالقائم الأيسر ويخسر على إثرها اثنتين من أسنانه الأمامية.

ولم يلاحظ أي شخص إصابة الحارس الثالث للمنتخب الأسترالي إلا بعد إشارته للجهاز الطبي بإصابته، لكن الحارس تحامل على نفسه ليكمل المباراة التي خسرها فريقه بهدفين لهدف واحد أمام أكثر من 55 ألف مشجع ايطالي.