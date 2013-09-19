الحمد الله يدعو فرنسا لدعم خزينة السلطة

دعا رئيس حكومة رام الله رامي الحمد الله حكومة فرنسا للمساهمة بدعم الحكومة الفلسطينية وخزينتها من أجل ضمان استمرار الحكومة بخططها في بناء مؤسسات الدولة، والتي تتضمن الاستثمار بالمناطق المسماة 'ج'.

جاء ذلك خلال استقبال الحمد الله، اليوم الخميس، القنصل الفرنسي الجديد هيرف ماغرو، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الجديدة ملتزمة ببناء الاقتصاد الفلسطيني بكافة المحافظات، وبالأخص المناطق المسماة 'ج'، 'التي تعاني من أزمة حقيقية نتيجة عدم تمكننا من الوصول إليها'.

بدوره، أشاد ماغرو بخطط الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق ببناء الاقتصاد، مؤكدا أن فرنسا تقف وتدعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا.

وفي سياق آخر، ناقش الطرفان زيارة رئيس الوزراء لنيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية، ومؤتمر المانحين، حيث أطلع الحمد الله، القنصل الفرنسي الجديد على أهم النقاط في التقرير التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة التي ستبدأ يوم السبت المقبل.