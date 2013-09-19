لا تغير على تشكيلتها.. الساعة السابعة تشهد ميلاد الحكومة الجديدة

من المقرر أن تؤدي الحكومة السادسة عشرة في رام الله، الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.

وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة برام الله أيهاب بسيسو أمس الأربعاء أن الحكومة السادسة عشرة برئاسة رامي الحمد الله ستحافظ على نفس تشكيلة حكومة تصريف الأعمال السابقة.

وقال بسيسو، :"إن الرئيس منح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في كل ما يتعلق بأعمال الوزراء والحكومة".

وكان الرئيس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المكلف رامي الحمد الله.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد عقب الاجتماع، إن الرئيس أكد ثقته برئيس الوزراء المكلف وأعضاء حكومته.

وأضاف، تم إقرار تشكيل الحكومة السادسة عشرة برئاسة الحمد الله وأعضاء حكومته في ضوء الثقة التي اكدها الرئيس للحمد الله.