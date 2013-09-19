تفاصيل عملية الأمن المصري بكرداسة ومقتل ضابط شرطة كبير

بدأت قوت الأمن المصرية صباح اليوم الخميس، التحرك لاقتحام منطقة كرداسة، وذلك لتطهيرها من العناصر المسلحة بالمنطقة.

دفعت الداخلية بالعشرات من المدرعات والمصفحات، كما نشرت قواتها على جميع مداخل ومخارج المنطقة لمنع هروب المسلحين.

وتمركز عدد كبير من قوات الأمن والعمليات الخاصة أمام منطقة كرداسة بجوار قسم شرطة كرداسة، كما قامت باقى القوات بإغلاق طريقى المحور وصفط اللبن.

ومن ناحية أخرى قام مجهولون بإشعال النيران على مداخل القرية أمام قوات الأمن.

أكد مصدر أمنى من القوات المكلفة باقتحام كرداسة، استشهاد أول ضابط فى عملية الهجوم، حيث أصيب بطلق نارى خلال عملية اقتحام كرداسة لتطهيرها من الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية.

وانتشرت قوات الأمن داخل شوارع المدينة، عقب وصولها مباشرة وذلك لفرض سيطرتها على مداخل ومخارج المدينة وسط تبادل إطلاق النار من قبل العناصر المسلحة.

وتستهدف قوات الأمن تطهير كرداسة من الخارجين عن القانون وضبط المتهمين المطلوبين من قبل النيابة العامة، والصادر بحقهم قرارات بضبطهم وإحضارهم على خلفية تورطهم فى أحداث قسم شرطة كرداسة، والتعدى على رجال الشرطة وسحلهم والتمثيل بجثثهم.

وشهدت المنطقة حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والعناصر المسلحة، وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائى من أعلى العمارات على قوات الأمن.

وأغلقت قوات الأمن مخارج المدينة تماماً، وحاصرت المتهمين بالمدينة ومازالت عمليات الكر والفر مستمرة بين قوات الأمن والمتورطين فى مجزرة كرداسة.

وصعد عدد من العناصر المسلحة المتواجدة بمنطقة كرداسة، أعلى أسطح العمارات والمدارس المتواجدة بالمنطقة، وكثفت من إطلاق العديد من الأعيرة النارية على قوات الأمن المكلفة بتطهير المنطقة.