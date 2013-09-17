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قتيل في اشكال في مخيم ’’عين الحلوة’’ بين ’’جند الشام’’ وعناصر اللواء المقدح

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 18:32 - 17 سبتمبر 2013
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أفاد مصادر إعلامية  في صيدا عن "حصول اطلاق نار في مخيم "عين الحلوة"، مشيراً الى انه "لا يزال التوتر سيد الموقف في المخيم حيث تسمع بين الحين والاخر اصوات العيارات النارية في وقت تعمل لجنة المتابعة على ضبط الوضع منعاً لاتساع الاشتباك".

وتوقفت مصادر فلسطينية عند الاشكال الذي وقع بعد انتشار القوى الامنية الفلسطينية التي كلفت بحفظ الامن في المخيم ما ترك تساؤلات حول اهداف هذا الاشتباك.

واشارت المصادر إلى أن "الاشكال بدأ بقيام أحد عناصر جند الشام بتكسير كاميرات مراقبة تابعة للواء منير المقدح"، كما لفتت الى "وقوع قتيل من جند الشام وجريحين من فتح والقذائف الصاروخيه طاولت منطقة التعمير المحاذية للطوارئ".

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