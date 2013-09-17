الأسرى المرضى بمستشفى 'الرملة' يوقفون خطواتهم الاحتجاجية

أفادت محامية وزارة الأسرى حنان الخطيب، بأن الأسرى المرضى القابعين في مستشفى 'الرملة' الإسرائيلي، أوقفوا خطواتهم الاحتجاجية التي كانوا قد شرعوا بها منذ ثلاثة أيام بإعادة وجبات الطعام احتجاجا على تردي أوضاعهم الصحية والمعيشية، بعد أن استجابت إدارة السجن لعدد من مطالبهم ووعدت بتحسين شروط حياتهم داخل المستشفى.

وقالت الخطيب في بيان صحفي صادر عن وزارة الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا عقد بين ممثل الأسرى المرضى رياض العمور وضباط من إدارة السجون، حيث تمت الموافقة على السماح للأسرى بفتح مطبخ داخل القسم، وتبديل الفرشات البالية، والموافقة على زيارات الأهالي في غرفة خاصة وجيدة.

وأشارت الخطيب التي زارت الأسرى في مستشفى الرملة والتقت الأسير رياض العمور، إلى أن الأسرى حصلوا على وعود بتكثيف زيارة الطبيب للمرضى بشكل يومي، والإسراع في إجراء العمليات الجراحية والفحوصات للأسرى المرضى المحتاجين لذلك.

يذكر أن 18 أسيرا مريضا في مستشفى الرملة كانوا قد بدأوا بخطوات احتجاجية منذ السبت الماضي بإرجاع وجبات العشاء والامتناع عن الخروج إلى ساحة الفورة، مطالبين بتحسين شروط حياتهم الصحية والإنسانية.