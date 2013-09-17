جيش الاحتلال يتوقف عن حماية 22 كيبوتس قرب غزة وسيناء

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن جنوده توقفوا عن حماية 22 كيبوتس تقع في شمالي وجنوبي "إسرائيل".

وقال ضابط رفيع لموقع والله نيوز بعد دراسة الوضع عسكرياً وليس لأسباب مالية خاصة بالميزانية قرر وقف حماية 22 كيبوتس ومتسوطنة في شمالي وجنوبي "إسرائيل" بعضها تقع قرب السياج الحدودي مع لبنان وقطاع غزة وسيناء.

وحسب أقواله في تلك الكيبوتسات والمستوطنات تم حمايتها بجدران و نقاط رصد ومراقبة ووسائل تكنولوجية متطورة، والآن لا يوجد أي خطر علي تلك الكيبوتسات والمستوطنات، ولن تشمل القرار مستوطنات الضفة الغربية، وتقدر حماية تلك المستوطنات بعشرات ملايين الشواكل سنوياً.

ورداً على القرار قال رئيس المجلس الاقليمي لشاعر هنيقف الون شوستر أن حماية الجنود لكيبوتسات شاعر هنيقف الواقعة شرقي غزة تمنح "الاسرائيلي" بالطمأنينة ولكن في حالة تم وقف الحماية ويقوم فلسطيني من غزة بالتسلل لأحد الكيبوتسات ويواجه جندي أو حارس فإنه سيمنع وقوع عملية ولكن لو نجح المتسلل في اقتحام أحد الكيبوتسات فستقع كارثة.



