حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يستمر الجو غدا الأربعاء، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الجمعة، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.