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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الرابطة الإسلامية توزع حقائب مدرسية لطلاب المدارس المحتاجين بالوسطى

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 09:53 - 16 سبتمبر 2013
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وزعت الرابطة الإسلامية حقائب ومستلزمات مدرسية على الطلبة المحتاجين من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك بالمحافظة الوسطي ضمن سلسلة من المساعدات العينية والمادية التي تقوم بها الرابطة على صعيد طلاب المدارس في كافة محافظات القطاع.

وشكر أ. أحمد منصور منسق الرابطة الإسلامية في المحافظة الوسطي جميع من ساهم في توزيع الحقائب التي تتابع الحالات الخاصة في المحافظة الوسطى من خلال تأمين المساعدات الطارئة والعاجلة للعائلات من أجل التخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا .

و أشاد منصور بدور الرابطة الإسلامية وطواقمها التي تعمل بتعليمات من قيادة الرابطة الإسلامية علي متابعة الملفات الطارئة للأسر المحتاجه ويسعون للوصول لها والإطلاع على أوضاعها وتأمين الاحتياجات الضرورية .

وأكد منصور أن مشروع الحقيبة المدرسية يعتبر من المشاريع السنوية المهمة التي تحرص الرابطة الإسلامية على تنفيذها مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يهدف إلى تقديم الأدوات المدرسية والقرطاسية للطلبة والطالبات ومشاركة من الرابطة في دعم المسيرة التعليمية وتخفيفاً عن كاهل أولياء الأمور.

بدورهم شكر أهالي الطلبة المستفدين من الحقائب هذه اللفته الكريمة التي تقوم بها الرابطة الإسلامية مؤكدين أن طلبة المدارس هم الجنود الأوفياء للقضية الفلسطينية والقيادة.

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