قانونيون لكيري: « أطلب من الفلسطينيين التوقف عن التخريب على المفاوضات »

توجه مئات رجال القانون من العالم ممن يرتبطون بالمنتدى القانوني من أجل "إسرائيل" الى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بطلب دعوه فيه إلى أن يطلب من الفلسطينيين الالتزام بقواعد السلوك المتوقع منهم في أثناء إدارة المفاوضات ووقف كل أعمال المقاطعة والعقوبات الاقتصادية، بما في ذلك التحريض.

وفي الرسالة الى كيري يشير السفير السابق في كندا، المحامي ألن بيكر، ورئيس قسم العمل الدولي في المنتدى القانوني ومدير عام المنتدى، نوحي ايال، الى سلسلة من المناهج تبين بزعمهما "الانعدام الفظ والخطير للنية الطيبة والبراءة من جانب القيادة الفلسطينية". وهكذا مثلا زعم في الرسالة بأنه "في أعقاب تهديدات وضغوطات من محافل فلسطينية رسمية على شركة هولندية خططت لمعمل تطهير مياه المجال في منطقة القدس، اضطرت الشركة الى الغاء مشاركتها في المشروع".

كما زعم بأنه "بتشجيع من القيادة الفلسطينية، مورست تهديدات ضد نجوم غناء دوليين لإجبارهم على إلغاء عروضهم في "إسرائيل".