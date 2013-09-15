الاحتلال يطلق سراح الاسير محمود الشرباتي بعد اعتقال دام 9 سنوات

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن الأسير محمود عارف الشرباتي (31 عاماً) من مدينة الخليل بعد اعتقال استمر تسع سنوات بشكل متواصل أمضاها متنقلا بين سجون الاحتلال.



وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن الشرباتي أحد رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية خاض جميع معارك الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال، وتعرض للقمع والعزل أكثر من مرة نتيجة مواقفه البطولية.



وذكر الخفش إن الشرباتي اعتقل في 15/9/2004 وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ قبل أن يصدر بحقه الحكم مدة تسع سنوات أمضاها بشكل كامل وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وفي أول تصريح صحفي للمحرر الشرباتي قال لمركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن في سجون الاحتلال يتمنّون على أبناء الشعب الفلسطيني العمل الجاد من أجل نصرة الأسرى، والعمل الجاد من قبل القيادة من أجل تأمين الإفراج عنهم، مطالبين بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد شقي الوطن.



وأضاف الشرباتي أن مصلحة السجون الإسرائيلية صعدت من هجمتها ضد السجون، وباتت تفرض عقوبات مشددة على الأسرى وتحرمهم من زيارة ذويهم وتقوم بنقل قيادات الحركة الأسيرة بين السجون.