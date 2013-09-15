مصمم أمريكي يمتهن الكوفية الفلسطينية

قدم مصمم الأزياء الأميركي "جيرمي سكوت"، مجموعته لازياء ربيع صيف 2013، في مدينة نيويورك.



واستخدم سكوت "الكوفية الفلسطينية" في أحد تصاميمه (للنساء والرجال)، معتبرا أن هذه التصاميم مستوحاة من ما يسمى بـ "الربيع العربي".

وقد لاقت الصور غضبا شديدا من النشطاء الفيسبوكيين ممن اعتبروا العرض المذكور تدنيساً للكوفية الفلسطينية واستخدام لها في غير محلها , فيما اعتبرها الآخرون جزء من الدعاية للمصمم المذكور مطالبين الجهات الرسمية بمخاطبة المصمم المذكور لمنعه من استخدام الكوفية الفلسطينية في عرض أزياء وصفوه "بالمخل" .





