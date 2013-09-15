أكثر من 30 إصابة في حادث سير بأمريكا

اُصيب 30 راكبًا أميركيًا بحادث سير وقع في ولاية أوهايو، التي تقع غرب وسط الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت الأنباء، أن إحدى حافلات الركاب "أتوبيس"، قد انقلبت أثناء سيرها على حدود ولاية أوهايو وهى في طريقها إلى كندا، ما أدلى إلى إصابة 30 شخصا من أصل 52 راكبا كانوا على متن الحافلة، 12 منهم في حالة حرجة للغاية.

وذكر شاهد عيان، وهو أحد الركاب الذين نجوا وخرجوا سالمين من الحادث، أن الحافلة انحرفت عن طريق سيرها فجأة، لتصطدم بشجرة على جانب الطريق، ثم تنقلب مرتين متتاليتين بعد اصطدامها.

وأوضحت مصادر طبية أن 12 مصابا يرقدون في غرف الإنعاش بإحدى المستشفيات وهم بحالة حرجة للغاية.