الخطوط البريطانية « تمحو » « إسرائيل » من خرائطها

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الخطوط الجوية في البلاد استعاضت بـ"الأراضي الفلسطينية" في خرائطها الملاحية عوضًا عن "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن أحد الركاب الإسرائيليين المتجهين من مطار "هيثرو" بالعاصمة لندن إلى "تل أبيب" لاحظ على الخريطة الملاحية المثبتة بمقعده المسافة بين لندن والأراضي الفلسطينية وليس "إسرائيل".

ودفعت شكوى الراكب الإسرائيلي الخطوط البريطانية إلى تقديم اعتذارٍ إلى عملائها، لكنها أشارت إلى أن "إزالة" عبارة الأراضي الفلسطينية لن يتم إلا في العام المقبل، وفقًا للشركة المصنعة والمبرمجة لنظام الملاحة على الخطوط.

وتسبب خرائط الاعتراف بفلسطين و"إسرائيل" في الخطوط الملاحية أو الخرائط المرسومة، بما فيها محركات البحث عبر الإنترنت لغطًا وإحراجًا وإشكاليات للكثير من الأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وكانت 138 دولة حول العالم صوتت لصالح نيل فلسطين لعضوية كاملة في الأمم المتحدة بصفة "الدولة المراقب" في نوفمبر من العام الماضي.