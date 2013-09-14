ارتفاع كبير على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت حاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صيفياً عادياً ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً وجافاً حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 34-22/ 30-19/ 28-18

رام الله 32-21/ 28-18/ 26-17

نابلس 35-22/ 31-19/ 29-18

جنين 36-23/ 32-21/ 30-20

طوباس 36-23/ 32-21/ 30-20

الخليل 32-21/ 29-18/ 27-17

أريحا 41-27/ 38-25/ 36-24

الاغوار الشمالية 39-25/ 36-23/ 34-22

بيت لحم 34-22/ 30-19/ 28-18

طولكرم 34-23/ 32-22/ 31-22

قلقيلية 34-23/ 32-22/ 31-22

سلفيت 34-22/ 30-19/ 28-18

روابي 35-22/ 31-19/ 29-18

غزه 31-24/ 30-23/ 29-23

خانيونس 31-24/ 30-23/ 29-23

رفح 32-23/ 31-22/ 30-22