الاحتلال منع الأطفال المقدسيين من اللعب في ساحات الأقصى

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الصهيوني أبلغ نائب رئيس الكنيست أن شرطة الاحتلال ستمنع الأطفال العرب من لعب كرة القدم في ساحات المسجد الأقصى المبارك بناء على طلب من أعضاء كنيست من اليمين، الذين ادعوا أن الأطفال الفلسطينيين يلعبون الكرة في مكان مقدس لليهود.



وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة (13-9) أن اليهود تلقوا تعليمات من منظمات يهودية تريد الاستيلاء على الأقصى بالصلاة بهدوء.



ويشار إلى أن المستوطنين كثفوا بشكل غير مسبوق من تدنيس باحات المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بقرب تقسيمه تحت مظلة المفاوضات.