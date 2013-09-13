أربعة شهداء فلسطينيين بسوريا

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد 4 لاجئين فلسطينيين في سوريا، إثر الصراع الدائر هناك.

وأكد تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، استشهاد الناشط شحادة الشهابي مواليد 1977من أبناء مخيم اليرموك، متأثراً بجراحه جراء إصابته بشظايا القصف العنيف الذي تعرض له شارع فلسطين، والشاب أوس عــارف هدروس من سكان مخيم اليرموك، واستشهاد الشاب مصطفى منير حمزات إثر القصف على محيط شارع الـ15 في مخيم اليرموك يوم أمس، والشاب سامر أبو القطن من أهالي مخيم اليرموك.

وأضاف التقرير أن مخيم اليرموك تعرض يوم أمس لقصف ليلي وسقوط عدد من القذائف استهدفت محيط فلافل ميامي على شارع اليرموك وحارات دير ياسين في محيط ثانوية اليرموك للبنات أدت إلى نشوب حريق في أحد المنازل، ترافق ذلك مع حدوث اشتباكات بين مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي على محور بلدية اليرموك بشارع فلسطين ومحور ساحة الريجة.

كما شهد المخيم في ساعات الظهر سقوط قذيفة في حي الزين خلف مقبرة الشهداء أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، ومن جهة أخرى لا يزال المخيم يئن تحت وطأة الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش النظامي على مداخله ومخارجه لليوم 60 على التوالي والذي نجم عنه انعدام مقومات الحياة فيه.

ونقل التقرير أنباء تفيد بأن الأمن السوري ما يزال يعتقل كل من الشاعر الفلسطيني أمجد حسن إبراهيم، والشاب ماهر توفيق أبو ديب، والشاب شادي الحاج خليل من أبناء مخيم حندرات.