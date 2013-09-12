الأحرار:اتفاقية أوسلو أنتجت سلطة حققت ما عجز الاحتلال عن تنفيذه من استئصال للمقاومة

قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن "اتفاقية اوسلوا التي يصادف اليوم الذكرى العشرين لتوقيعها بين منظمة التحرير والعدو الصهيوني أنتجت سلطة حققت ما عجز الاحتلال عن تنفيذه في استئصال المقاومة وصناعة الانقسام في صفوف شعبنا الفلسطيني".

وطالبت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الشعب الفلسطيني بكل أطيافه السياسية وغيرها للعمل على إسقاط أوسلو وملحقاتها الاقتصادية والأمنية وفضح كل المدافعين عنها.

كما ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية للوقوف عند مسئولياتها اتجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه, مؤكدة أن المقاومة هي الخيار والبديل عن هذه الاتفاقية والمفاوضات لاستعادة الحقوق المسلوبة, والشروع بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية المبنية على التعددية السياسية وبرنامجها المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة.