قوات الاحتلال تعتقل عددا من حراس الأقصى وتعتدي على المصلين والصحفيين

اعتقلت شرطة الاحتلال الخاصة، قبل ظهر اليوم الخميس، اثنين من حُرّاس المسجد الاقصى المبارك بعد تصديهما لمستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد المبارك.

وأفاد مراسلنا في القدس بأن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح اعتدت على المصلين عند باب حطة الخارجي (أحد بوابات المسجد الأقصى) بالدفع واللكمات بالأيدي والأرجل، وحاصرتهم ثم دفعت بهم الى خارج أسوار القدس القديمة، كما واعتدت على أحد المصلين بوحشية بعدما اعتقلته لوقت قصير، واعتدت على المصورين الصحفيين خلال تغطيتهم للاعتداءات.

جاء ذلك بعد إغلاق قوات الاحتلال بوابات المسجد الأقصى بوجه المصلين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاما والسماح باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد من باب المغاربة ومحاولة أدائهم طقوس وشعائر تلمودية في باحاته ومرافقه.

وما زال يخيم الغضب الشديد والتوتر على المدينة المقدسة وسط حالة غليان شعبية تسود الاوساط الشعبية داخل البلدة القديمة في ظل انتشار عسكري وشرطي كبير في البلدة وعلى بوابات المسجد الاقصى والقدس القديمة.