ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اشتباكات خلال تجريف المستوطنين لأراضي في قرية سالم شرق نابلس

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 06:54 - 12 سبتمبر 2013
جوال
مشاركة

تدور في هذة الأثناء اشتباكات بين قوات الاحتلال وعدد من المواطنين , خلال إقدم مستوطنين صباح اليوم الخميس، تجريف مساحات من أراضي قرية سالم شرق نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس بأن جرافة تابعة للمستوطنين تقوم منذ ساحات الصباح بتجريف عشرات الدونمات المزروعة في منطقة تدعى 'اللحف' شرق قرية سالم.

وقال شهود عيان المتواجد في المكان أن عدداً من جنود الاحتلال أغلقوا البوابة  الشرقية للقرية، ومنعوا المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب، واحتجزوا اثنين من المواطنين، كما حاولوا الاعتداء على مصور.

الأكثر مشاهدة

متعلقات