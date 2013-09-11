مستوطنون على شكل مجموعات متتالية يقتحمون المسجد الأقصى

يواصل المستوطنون المتطرفين اقتحام باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة بشكل يومي , بحجة اداء صلوات تلمودية ,وسط مقاومة من أصحاب مصاطب العلم .

وفاد مراسلنا ان ما يزيد 30 مستوطنا متطرفاً برفقة حاخامات متشددين اقتحموا صباح الأربعاء , المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة, وتجولوا في باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط قيام جماعات ومنظمات يهودية بنشر إعلانات وبيانات تشير الى أن عدة منظمات وشخصيات تنضوي تحت إطار "الائتلاف من أجل الهيكل" تقدمت بطلب الى شرطة الاحتلال لفتح المسجد الأقصى السبت للاحتفاء بـ "يوم الغفران".

وكان مفوض شرطة الاحتلال "يوحنان دانينو" أكد موافقة الشرطة على دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، بصفته ساحات جبل الهيكل، معتبرًا ذلك "حقًا مضمونًا لليهود لا يجوز النقاش فيه أبدًا'.