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الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 05:36 - 11 سبتمبر 2013
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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع أثناء التعاملات الآسيوية، قبل أن تتعافى بفعل مشتريات من صائدي الصفقات، لكن المعدن النفيس يفقد جاذبيته كأداة استثمارية آمنة، وسط آمال بإمكانية تفادي ضربة عسكرية أميركية إلى سورية.

ويتعرض الذهب، الذي خسر أكثر من 18% من قيمته منذ بداية العام، إلى ضغوط أيضاً من توقعات بأن يقرر البنك المركزي الأميركي تقليص برنامجه للتحفيز النقدي، بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 أيلول/سبتمبر.

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري إلى 1356.85 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 22 آب/أغسطس قبل أن يتعافى إلى 1363.96 دولار. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 136

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