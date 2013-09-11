اليوم :هجوم الكتروني على « إسرائيل »

دعا الكثير من النشطاء المتخصصين في الهجمات الالكترونية الثلاثاء الى المشاركة في هجوم الكتروني على اسرائيل اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى احداث 11 ايلول.

وحسب النشطاء يأتي الهجوم الالكتروني على إسرائيل اليوم بمناسبة احداث 11 ايلول عام 2001 ، ذلك اليوم الذي شهد هجمات بأربع طائرات مدنية على اهداف في نيويورك نجحت في استهداف برجي التجارة العالمية بحي منهاتن إضافة لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون .

وكانت "إسرائيل" تعرضت لهجوم الكتروني قبل أكثر من 5 أشهر من قبل هاكرز مسلمين وتحت غطاء المنظمة السرية أنونيموس، بهدف محو إٍسرائيل عن الخارطة الالكترونية.

واشتمل ذلك الهجوم الدخول لمواقع إسرائيلية وتخريبها، واقتحام حسابات الفيس بوك لآلاف الإسرائيليين، انتقاما من اسرائيل على اعتداءاتها المتواصلة على الفلسطينيين والتنكيل بهم.

هذا ونشرت مجموعة ‘الهاكرز′ المعروفة باسم ‘الانونيموس′ الثلاثاء تسجيلا تحت عنوان ‘Reborn Opsrael’ اعلنت فيه نيتها شن هجوم عالمي على المواقع الإسرائيلية اليوم الأربعاء في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.

وقالت المجموعة إن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) حذر المؤسسات المالية في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من الهجوم المتوقع يوم 11/9 ضمن عملية OpIsraelReb0rn.