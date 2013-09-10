« أونروا » نواجه عجزا ماليا بقيمة 50 مليون دولار

قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، روبرت تيرنر إن الوكالة الدولية تواجه عجزا ماليا بقيمة 50 مليون دولار.

ونقل بيان عن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عن تيرنر عقب اجتماعه في غزة مع رئيس الدائرة زكريا الأغا، قوله إن "أونروا" تجرى اتصالات مكثفة مع الدول المانحة لتغطية العجز المالي الذي تواجهه.

وأشار تيرنر إلى أن الوكالة حصلت على دعم من السعودية بقيمة 67 مليون دولار للمشروعات ذات الأولوية للمخيمات، تشمل بناء مدارس جديدة وعيادات صحية وغيرها.

وأوضح أن هناك ما يقارب 9500 أسرة في قطاع غزة في حاجة أكثر لزيادة مساعدات الغذاء الدورية المقدمة لها.

من جهته تناول الأغا مع تيرنر، الآثار الناجمة عن استمرار الحصار وإغلاق المعابر على سكان غزة بشكل عام، وعلى حياة اللاجئين في مخيمات غزة على وجه الخصوص، مشددا على ضرورة فتح المعابر والسماح بدخول البضائع.

من جهته، أشار الأغا إلى أن الأوضاع الحياتية الصعبة للاجئين داخل المخيمات تتفاقم مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة "ما يؤكد على أهمية الدور الذي تقوم به أونروا لخدمة اللاجئين وضرورة استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين في مناطق عملياتها لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين".