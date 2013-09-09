سيناتور اميركي : مجلس الشيوخ سيقوم بأول تصويت مهم في شأن سوريا الاربعاء

اعلن زعيم الغالبية الديموقرطية هاري ريد الاثنين ان اول تصويت في مجلس الشيوخ الاميركي حول مشروع القرار الذي يجيز للرئيس باراك اوباما التدخل عسكريا في سوريا سيتم الاربعاء.

وهذا التصويت الاولي الذي سيكون مؤشراً الى مدى التأييد الذي يحظى به مشروع اوباما في مجلس الشيوخ يشكل مرحلة لا بد منها لمواصلة المناقشة واقتراح تعديلات والتبني النهائي للمشروع الذي قد يتم في مجلس الشيوخ بحلول نهاية الاسبوع.

ومشروع القرار الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاربعاء الفائت يلحظ تدخلاً عسكرياً في سوريا لمدة ستين يوماً يمكن تمديدها الى تسعين يوماً، ويحظر على الرئيس نشر قوات على الارض.

واذا حاولت الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعطيل المشروع فعلى الديموقراطيين أن يؤمنوا اكثرية موصوفة من ستين صوتاً من أصل مئة لامراره وليس اكثرية مطلقة من 51 صوتاً.

ومن أصل مئة عضو، أعلن 24 عضواً حتى الآن تأييدهم لعملية عسكرية في سوريا في حين عارضها عشرون ولم يعلن 56 عضواً موقفهم، وفق إحصاء اجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين.

والكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ (52 عضواً ديموقراطياً وسناتوران مستقلان) منقسمة، وستحتاج في أي حال الى دعم الديموقراطيين لامرار المشروع.

من جهته، لم يعلن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون موعداً للتصويت، وتوقع الجمهوريون ان يتم ذلك "خلال الاسبوعين" المقبلين