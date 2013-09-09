كاميرون نسي حقيبته في القطار وبداخلها وثائق خطيرة

ذكرت مجلة ميرور البريطانية بان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، نسي حقيبته الحكومة في احد القطارات، وتحتوي الحقيبة على مواد سرية حمراء اللون كتب عليها حقيبة رئيس وزراء بريطانيا.

ووفقا للمجلة فقد جلس كاميرون في احد مقصورات القطار تكفي لأربعة أشخاص وكان لوحده جالساً فيها، وعند وصوله للمحطة نسي اخذ الحقيبة والأخطر من ذلك نسي مفتاح الحقيبة بداخلها.

وأضافت الصحيفة، بأن كامرون وقع لحسن الحظ مع أشخاص عقلاء داخل القطار الذي كان في طريقه من لندن إلى لادينبرو هم من ابلغوا الشرطة عن الحقيبة ولكنهم قرأو الوثائق التي بداخلها.

ومعارضي كامرون يخشون أن يكون كامرون قد وضع خطة عسكرية لمهاجمة سوريا.