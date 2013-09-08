« سرايا القدس » تنفي ضبط أسلحة تخصها بسيناء.. وتؤكد عدم تدخلها في الشأن المصري

نفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صحة المعلومات التي ذكرتها بعض المواقع الالكترونية حول ضبط أسلحة تعود لها في شبه جزيرة سيناء المصرية .

وقال مصدر مسئول في السرايا في تصريح صحفي وصل مراسنا نسخة منه :" ان ساحة العمل الأساسية والوحيدة لنا هي فلسطين كل فلسطين ، ومقاومتنا موجهة ضد العدو المركزي للأمة ألا وهو العدو الصهيوني ، وانه لا مصلحة لنا على الإطلاق في التدخل في شئون الدول العربية الشقيقة ،لا سيما الشقيقة الكبرى مصر .

وأكد المصدر أن الصور التي نشرت على موقع الناطق الرسمي للجيش المصري وإن ظهر شعار السرايا على إحدى المعروضات فإننا نؤكد أن الصورة التي ظهر عليها الشعار هي عبارة عن منقلة شعبية متداولة بكثرة في داخل غزة ومن السهل طباعتها وترويجها. وهنا تؤكد حركة الجهاد الإسلامي وسراياها أن هذه المعروضات ليس لها أي علاقة بهما وأننا لم نكن يوما من الأيام طرفا في أي نزاع داخلي لأي من دول المنطقة وموقفنا معروف للجميع ومعلن وغير قابل للتراجع.

وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على متانة العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمصري وان هذه العلاقة التاريخية لن تؤثر فيها عمليات الكذب والتضليل والفبركة التي يحاول البعض الترويج لها .

وكان موقع "صدى البلد" المصري نشر صوراً لأسلحة ومعدات عسكرية ادعى إنها ضُبطت في سيناء كانت تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية في ضرب أكمنة الجيش.



ونقل الموقع المصري، عن مصدر عسكري مسؤول، إن قوات الجيش تمكنت من ضبط أسلحة ثقيلة تابعة لحركات فلسطينية ومنها "سرايا القدس" والتي كانت تستخدمها العناصر بسيناء لضرب أكمنة الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، بحسب زعمه.

