وفد من الجهاد الإسلامي في الشمال يزور فعاليات إسلامية لبنانية

قام وفد من حركة الجهاد الإسلامي في الشمال، بجولة من الزيارات على عدد من الفعاليات الإسلامية اللبنانية.

وأكد الوفد خلال زياراته على ثوابت حركة الجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أن المعركة مع عدو الأمة ليست سهلة وما نشاهده من دماء تراق في هذا الوطن العربي والإسلامي ما هو إلا مخطط أمريكي صهيوني، يهدف إلى حرف البوصلة عن وجهتها الأصلية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك الذي يشهد منذ فترة وبشكل يومي تدنيساً وهدماً وتهجيراً للأحياء العربية في القدس، داعياً خطباء المساجد في طرابلس والشمال عموما للتركيز على قضية فلسطين والجهاد من أجل استرجاعها ومقدساتها.

وبدأ الوفد جولته بزيارة نائب مفتي طرابلس، فضيلة الشيخ محمّد إمام، في دار الإفتاء في المدينة الذي أشاد باتّزان المواقف السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، مضيفاً أنه "لا بد من وجود لغة العقل لتبقى صلة الوصل بين الأطراف الإسلامية المتنازعة، وأن حركة الجهاد الإسلامي أفضل من جسّد هذا الدور".

كما زار الوفد رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان، فضيلة الشيخ سالم الرافعي في دارته، حيث أكّد أنه على الأمة الإسلامية أن تتوحد لتواجه العدو الصهيوني، واعتبر فضيلته أن وحدة الأمة الإسلامية لن تتحقق دون التوحد بين مصر والشام، مستعرضاً بذلك محطّات وحدة الأمة الإسلامية في التاريخ انتهاء بحقبة الناصر صلاح الدين".

كما زار الوفد عضو هيئة العلماء المسلمين في لبنان وإمام مسجد السلام، فضيلة الشيخ بلال بارودي، الذي اعتبر "أن الشعب الفلسطيني يتحمل الكثير من أجل فلسطين والقدس كرأس حربة في الصراع مع العدو الصهيوني، مؤكداً أن "على الأمة الإسلامية أن تركز معركتها في تحرير فلسطين التي هي قضية جميع المسلمين، مشيراً إلى "أن المسؤولية في هذا الصراع لا تعفينا من تحمل جزء كبير منها، فنحن نقع ضمن أكناف بيت المقدس الذي بارك اللّه حوله، وبالتالي علينا واجب شرعي في ذلك".

وفي ختام الجولة تفقّد وفد الحركة برفقة فضيلة الشيخ بارودي مكان الإنفجار الذي تعرض له مسجد السلام مؤخرا.