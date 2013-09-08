سبب تأخير الساعة بشكل تلقائي في « الجوالات » والحواسيب اليوم !

تفجأ عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة والضفة المحتلة بتغيير في ساعات الجوالات , بتأخير عقارب الساعة ساعة كاملة, حيث تسبب ذلك لعدد منهم بمشاكل سواء بتأخرهم عن الدوام او تأخر أطفالهم عن المدارس.

ويشار إلى ان عدد كبير من المواطنين باتوا يعتمدوا على هواتهم الخلوية لايقاضهم , من خلال ضبط منبهات الخاصة بهم وفقا للساعات في الأجهزة الخلوية, وتأخير الساعة دون سابق إنذار أو إعلان من الحكومتين عن تغيير في جدول التوقيت الصيفي والشتوي , أثار التساؤلات عن سبب التأخير.

الرد جاء من صحيفة هآرتس والتي بينت ان كلا من جوجل وأبل وميكروسوفت لم يكن لديها علم بقرار تمديد وزير داخلية إسرائيل" بتأخير التوقيت الصيفي حتى 27 اكتوبر , وبقاء التوقيت كما كان عليه في الأعوام الماضية.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن برنامج "IOS" لم يكن على دراية بهذا التمديد مما تسبب منتصف الليلة الماضية بتغيير الساعة على كافة الأجهزة الخلوية والحاسوب المرتبطة بهذه الشركات والتي تعمل وفقا لهذا البرنامج، ما اعتبر خطأ للعام 2013 في التوقيت الشتوي والصيفي.