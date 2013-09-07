يديعوت: الشبح وقاذفات القنابل B52 أبرز أسلحة واشنطن لتدمير سوريا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن شبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية تقريراً لها حول الهجوم الأمريكى المرتقب على سوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تخطط لهجوم كبير على سوريا، يستمر لمدة يومين على الأقل، تستهدف خلالها العديد من المواقع الاستراتيجية والمواقع التى تحتوى على الأسلحة الكيماوية.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الجيش الأمريكى سيستخدم فى هجومه طائراته الحربية من نوع "B2" المعروفة باسم "الشبح"، وقاذفات القنابل الاستراتيجية بعيدة المدى "B52"، التى تستطيع الإقلاع من قواعدها فى الولايات المتحدة والوصول مباشرة إلى سوريا.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الطائرة الحربية من نوع "B2" تستطيع ضرب الأهداف السورية، وهى تجوب خارج مدى أنظمة الدفاع الجوية السورية المضادة للطيران والمنتشرة داخل الأراضى السورية.



وقالت الشبكة الأمريكية، إنه بالإضافة إلى الطائرات الحربية، تنوى الولايات المتحدة إطلاق 200 صاروخ من طراز "التوماهوك" المتواجد على ظهر 4 مدمرات بحرية أمريكية فى عرض البحر المتوسط.