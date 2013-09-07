الجهاد تنظم مسيرة تضامن مع الأسير المريض معتصم رداد‏ بطولكرم

تنظم حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت مسيرةً جماهيريةً حاشدة في بلدة صيدا قضاء مدينة طولكرم, تضامنا مع الأسير معتصم رداد أحد كوادر الحركة داخل سجون الاحتلال.

وقال مصدر مسؤول في الجهاد إن المسيرة ستنطلق من أحد مساجد صيدا وسيشارك فيها أسرى محررون وأهالي الشهداء والمعتقلين, تحت شعار "النصر لمعتصم رداد".

وأضاف المصدر أن المسيرة سيتخللها الدعاء والابتهال إلى الله تعالى بأن يفك قيد رداد وكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن هذه المسيرة تأتي مساندة للأسير معتصم رداد ابن مدينة طولكرم, والذي طرأ تدهور على وضعه الصحي حيث يعاني من ضعف في عضلات القلب وضعف في الدم واضطراب في نبضات القلب إضافة إلى احتكاك في عظام المفاصل وجرثومة في الدم.