لجنة شعبية: إغلاق « كرم أبو سالم » يفاقم معاناة غزة

رصدت وحدة متابعة عمل المعابر في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي ما أدى لتفاقم معاناة قرابة مليوني مواطن يسكنون في القطاع.

وحسب الوحدة فإن إغلاق المعبر تسبب في نقص شديد في المستلزمات الأساسية والوقود والمحروقات وتردي الوضع الصعب أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأكدت الوحدة أن معبر كرم أبو سالم الوحيد المفتوح جزئياً، فيما تغلق إسرائيل باقي المعابر الخمس.

وناشدت وحدة متابعة عمل المعابر بضرورة العمل على كافة الصعد فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر مع غزة.

وحذرت الوحدة من قرار إسرائيل إعادة إغلاق المعبر لأربعة أيام منتصف الشهر الجاري وتأثير ذلك على وضع وحالة السوق والسكان.

ووفق إحصائية سابقة للوحدة فإن المعبر يغلق قرابة عشرة أيام شهرياً بسبب الأعياد والإجازات اليهودية.