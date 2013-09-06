الطقس: الجور حار نسبياً وأعلى من معدلها السنوي

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً نسبياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حاراً نسبياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والتي تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.